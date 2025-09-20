元プロ野球選手で野球解説者の元木大介氏が、YouTubeチャンネル『元木大介チャンネル』で16日に公開された動画に出演。巨人時代の中田翔と坂本勇人の関係性について語った。中田翔、坂本勇人○巨人時代の中田翔と坂本勇人の関係性中田についてトークするなかで、スタッフから「日ハムからジャイアンツに来たときに、(日ハムでは)年齢が上の人がいるってあまりなかったんですか?」と質問され、元木氏は「なかったね。翔の(来た)とき