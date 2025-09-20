「リョクシャカ」の愛称で知られる、紅白歌合戦にも出演した男女４人組バンド「緑黄色社会」のボーカル・ギターを担当する長屋晴子（３０）が２０日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。お相手はロックバンド「ＢＩＧＭＡＭＡ」のボーカル・ギターを担当する金井政人（４０）。以下、長屋晴子のコメント全文いつも応援してくださる皆様へ私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報