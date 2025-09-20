俳優の杏さん（39）が2025年9月16日、自身のインスタグラムを更新。人気漫画「鬼滅の刃」のジグソーパズルを完成させたことを報告すると、フォロワーからは「やり遂げたの凄い！！」などの声があがった。「夜な夜な鬼滅ラヂヲを聴きながら」杏さんは「背景が難しかった！結構な時間がかかりました...」とつづり、「夜な夜な鬼滅ラヂヲを聴きながら」と制作秘話を明かした。インスタグラムに投稿された写真では、「鬼滅の刃」のキャ