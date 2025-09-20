声明を発表する全国弁連事務局長の木村壮弁護士＝20日午後、東京都内世界平和統一家庭連合（旧統一教会）問題で被害者支援に取り組む全国霊感商法対策弁護士連絡会（全国弁連）が20日、東京都内で集会を開き、教団の解散命令が確定した後の課題などを議論した。清算手続きに関し、教団の財産が教団と関連の深い別の団体に移されないよう、必要な立法措置を講じることを求める声明を採択した。全国弁連は、清算手続きでは被害者