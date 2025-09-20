「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）広島が４連敗でＣＳ進出の可能性が完全消滅した。残り８戦の段階で２年連続でのＢクラスが確定した。東京ドームでの戦いは今季２勝８敗１分けで終了。この日も同球場に詰めかけたファンに対して、新井貴浩監督は「良い試合を見せてあげられなくて申し訳ない。１年間たくさん応援していただいて、ありがとうございます」と語った。以下、主な一問一答。−前日同様、岡本に一発でや