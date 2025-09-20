愛知県豊田市で9月20日、名古屋グランパスが、持続可能な社会について楽しく学べる「グランパスサステナEXPO」を開催しました。豊田スタジアムで湘南ベルマーレ戦に合わせて開かれたイベントでは、気候変動の対応や共生社会について、楽しく学べる様々なパビリオンが並びました。愛知県ブースでは、地球温暖化対策が来場者に呼びかけられたほか、危険な暑さから避難できる場所となるクーリングシェルタ