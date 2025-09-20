「緑黄色社会」のボーカル＆ギター長屋晴子（30）が20日、バンドの公式サイトで結婚を発表した。オフィシャルサイトでは「いつも応援してくださる皆様へ」と題し、「私事で大変恐縮ですが、この度金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と、「BIGMAMA」のボーカル・ギターの金井政人（40）との結婚を報告した。「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と