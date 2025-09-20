「旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -」Episode5を、明日9月21日（日）16時25分から日本テレビにて放送（関東ローカル）。今回放送のEpisode5は、Snow Man 渡辺翔太＆目黒蓮、そして"10番目のメンバー"AI風ロボ「タビィ」が京都を巡る旅。保津川下りでは、急流のスリルにテンション爆上がり！西陣織の老舗で着物に着替え、夏の京名物・鱧料理を堪能。目黒が鱧の骨切りに初挑戦する場面も！職人技に触れた目黒が語る“仕事