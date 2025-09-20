明日9月21日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、「DASH造船計画」に最大のヤマ場が到来！失敗すれば、これまでの苦労が全部水の泡に…。重さ500キロの舟、人力でひっくり返せるか!? さらに、「DASH島」で夢の海底探索計画が始動。まだ見ぬ景色や生物に出会うため、手作りの潜水装置で未開拓の海底を大探索！◆始動から267日、全長9メートル・重さ500キロの舟を180度ひっくり返す!?「DASH島」の開拓以来、