【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月8日スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』の主題歌が家入レオの新曲「Mirror feat.斎藤宏介」に決定した。 ■桜田ひよりと佐野勇斗による予測不能のヒューマンサスペンス逃亡劇 『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』は、大企業の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）を逮捕歴のある青年・林田大介（佐野勇斗）したことから物語が始まる。