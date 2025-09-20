いつものように飄々とした佇まいでステージに現れたSHANKだが、3人が音楽を響かせ始めたとき、エネルギーと心地よさを持ち合わせたバイブレーションでオーディエンスを包み込んだ。勢いを炸裂させることも、甘美な香り漂うメロディや音で酔わせることだってある。そして余計なMCも挟むことなく、いい音楽をいいプレイで鳴らし続ける3人。ここ最近のSHANKは、ライブを観るたびに磨きが掛かっている。そんな現在進行形のバンドの姿は