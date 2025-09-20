「楽天２−１西武」（２０日、楽天モバイルパーク）楽天が接戦を制し、３位・オリックスを３差のまま追走する。終盤に抜群の安定感を見せるのが守護神・藤平だ。この日も１点リードの九回に登板し、２者連続三振など三者凡退で試合を締めくくった。試合後には「１発を打たれると、つないできてもらったものが全部台無しになる」と一発警戒の中で、「でもそういう中で、（西武の）上位打線は翔天さんとガキ（西垣）がしっかり