◇パ・リーグ西武1―2楽天（2025年9月20日楽天モバイル）西武の先発・渡辺勇太朗が今季9敗目（6勝）を喫した。5回2/3で10安打を浴びながら2失点。「ヒットを多く打たれたけど、なんとか粘って試合をつくることができた。走者を背負っても要所でいい球を投げられた」と振り返った。西口監督は粘投を評価しつつ、厳しく指摘したのは0―0の3回1死で9番・太田に与えた四球。そこから上位につながり、2死後に4連打で2点の先