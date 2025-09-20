気象台は、午後6時30分に、暴風警報を釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・釧路市釧路、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町などに発表 20日18:30時点根室、釧路地方では、21日未明から21日朝まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□暴風警報【発表】21日未明から21日朝にかけて警戒風向東・海