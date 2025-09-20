気象台は、午後6時29分に、暴風警報を大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・大樹町、広尾町、豊頃町、浦幌町に発表 20日18:29時点十勝地方の海上では、21日未明から21日明け方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大樹町□暴風警報【発表】21日未明から21日明け方にかけて警戒風向東・海上最大風速25m/s■広尾町□暴風警報【発表】21日未明か