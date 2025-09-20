女子ゴルフの「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」予選ラウンド2日目が9月20日に行われ、神谷そら選手が、首位タイで決勝ラウンドに進みました。今季2勝目を目指す岐阜県土岐市出身の神谷そら選手は、15番ホールのバーディ－パットを見事に決めるなど、6バーディー・1ボギーの67をマークし、10アンダーの首位タイで決勝ラウンドに進出しました。神谷そら選手：「パッ