モデル、タレント、女優の生見愛瑠が20日、インスタグラムを更新し、美脚が際立つコーディネートを披露。ファンからは「スタイル抜群」「ミニ丈最高」といった絶賛の声が相次いでいる。【写真】生見愛瑠、スタイル抜群の美脚ショット投稿では、「ファンミグッズが完成しました〜」と自身のファンミーティングで販売されるグッズを紹介。フード付きパーカーや缶バッチ、ステッカー、オリジナルキャラクターのキーホルダーなどを