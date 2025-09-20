モデルでタレント、女優の香音が20日、インスタグラムを更新し、ハイトーンカラーにイメチェンした姿を披露。「可愛すぎる」「写真見てビックリした」とファンから反響が寄せられている。【写真】ハイトーンカラーにイメチェンした香音別カットを見る香音は「お仕事で髪が明るくなりましたここまで明るいの初めてだ〜髪色が変わってお洋服を選ぶのも毎日新鮮」とつづり、肩までのストレートヘアを明るく染めた最新ショッ