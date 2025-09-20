26万9500円──。８月２日から11日にかけて、甲子園に出場できなかった高校３年生を対象に北海道で開催された『リーガ・サマーキャンプ2025』の参加費だ。「正直に言うと、参加する前は少し高いかなという印象がありました」そう話したのは元中日の投手で、リーガ・サマーキャンプで３日間コーチを務めた吉見一起氏だ。「でもコーチを３日間させてもらい、選手たちは本当に徳を積んでいるなと思いました」リーガ・サマーキャン