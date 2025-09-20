【モデルプレス＝2025/09/20】4人組バンド・緑黄色社会のボーカル＆ギターの長屋晴子（30）が、ロックバンド・BIGMAMAのボーカル＆ギターの金井政人（40）との結婚を発表した。9月20日、バンドの公式サイトを通じて発表した。【写真】乃木坂46久保史緒里、緑黄色社会・長屋とお揃いTシャツで密着◆長屋晴子＆金井政人、結婚発表長屋は「私事で大変恐縮ですが、この度金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます