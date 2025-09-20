俳優の松平健が２０日、東京・明治座で初日を迎えた舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」（１０月１９日まで）の終演後に行われた取材会に檀れい、コロッケ、久本雅美らと出席した。笑いあり、涙ありの娯楽時代劇シリーズ第２弾で、戦国時代が舞台。織田信長役を演じる松平は「信長らしく動き回る、活発な動きのある役。前回よりも疲れますけども、本当に楽しい舞台になっています」。久本は「松平さんがオープ