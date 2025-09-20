◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）ＴＢＳ系の世界陸上生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二と女優・今田美桜が、あと２日となった大会への期待を語った。織田が「さあ、いよいよ大会も残り２日と言うことはリレーです」と言うと、「今日は４×１００メートルリレー、そして４×４００メートルリレーもありますね」と今田。「両方あるって珍しくて、今日、全部やりますから。男女とも。