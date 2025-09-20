※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。 愛という言葉は、ふだん耳にするとどこか大げさにも感じてしまうけれど、感情が抜き差しならぬ状態に陥ったとき、途端に生身で迫ってくるような感覚がある。〈自分自身を愛するには？〉〈愛することが怖いときは？〉〈結婚生活における愛って？〉……。本書の章タイトルが示すように、愛の悩みは様々で、複雑で、切実だ。「あらゆる悩みは愛に収斂していくと私は