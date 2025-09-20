ただいま、8月2日に開催しました「紙芝居アカデミー2025 夏期講座」のアーカイブ配信を行っています。子どもたちに向け紙芝居を演じる方に向け、紙芝居の魅力をじっくりお届けする内容です。皆様ぜひご覧ください。■【講義時間・内容】?「紙芝居の魅力」橋口英二郎（童心社取締役編集長） 約90分長年にわたり紙芝居を編集してきた講師が、紙芝居そのものについて、歴史、実演のポイントなどわかりやすく伝えます。?「保育と