『ギャルと大家さん』（夢野ゆず/KADOKAWA）第1回【全8回】バイトも勉強もオシャレも全力な高校2年生の琴葉（ことは）。ある日下宿先に帰ると、見知らぬ男が！ 彼は、怪我をした大家の代理として呼ばれた大学生の樹（いつき）。家事全般、気遣いも完璧なハイスぺ大家さんだけど、琴葉は彼との距離感が掴めず、振り回されっぱなしで――!? 素直になれない優等生ギャル×天然人たらし大家の同居生活『ギャルと大