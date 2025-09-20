『護衛彼氏のウラオモテ』（あますみ/KADOKAWA）第1回【全14回】この記事の画像を見る母の死を機に、大企業・白鳥グループの社長令嬢になった白鳥凪（しらとりなぎ）は、その家柄を恐れられ、孤独な日々を送っていた。そんなある日、トラブルから彼女を救ったのは、なぜか初対面なのに「凪の彼氏」を名乗る美青年・黒島玲（くろしまれい）だった。実は、婚約者の座を狙う者たちから凪を守るため、護衛として派遣されたという黒島。