◇MLB ドジャース6-3ジャイアンツ(日本時間20日、ドジャー・スタジアム)今季で現役引退することを発表し、この日、本拠地で最後の登板を終えたクレイトン・カーショー投手が試合後コメントしました。ドジャー・スタジアムには早くからファンが詰め寄せチケットは完売。スタンドの家族も見守る中、4回1/3を投げ、6奪三振2失点の内容でマウンドを降りました。降板時、約3分30秒カーショー投手のために試合は止まり、ファンは総立ち。