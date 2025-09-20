ボートレースびわこの開設73周年記念「G1びわこ大賞」は20日、予選ラストの4日目が終了。21日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。高野哲史（36＝兵庫）は4日目6Rのイン戦で逃げ切って今シリーズ初勝利。得点率6.40の10位で予選を終え、勝負駆けに成功した。「エンジンが良くて、しっかりしています。何がいいとかはないけどバランスが取れています。ペラのベースはできたので。スタートはだいたい行けて