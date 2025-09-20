4人組バンド「緑黄色社会」ベース穴見真吾(27)が20日、バンドの公式サイトを通じ、第1子女児誕生を報告した。同日にボーカル・ギター長屋晴子(30)がバンド「BIGMAMA」ギター・ボーカル金井政人(40)との結婚を発表しており、幸せな報告が続く形となった。穴見は「私事で大変恐縮ですが、先日、第一子となる女の子が誕生いたしました。おかげさまで母子ともに健康で、慌ただしくも愛おしい時間を過ごしております」と報告。「