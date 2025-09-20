「大相撲秋場所・７日目」（２０日、両国国技館）横綱豊昇龍が平戸海を土俵際ですくい投げで逆転し、初日から無傷の７連勝を飾った。横綱大の里は豪ノ山を押し倒しで圧倒し、１敗を守った。琴桜は王鵬に押し出され２敗に後退。若元春は隆の勝との１敗対決に敗れ２敗目を喫した。◇７日目までの上位成績７勝０敗豊昇龍６勝１敗大の里、隆の勝、宇良、正代