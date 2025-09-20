演歌歌手の辰巳ゆうと（27）が20日、大阪松竹座で松竹創業130周年「秋だ！笑いだ！松竹新喜劇9月公演」の初日を迎えた。老朽化のため、来年5月公演で終了を迎える大阪松竹座で行われる最後の松竹新喜劇。そのゲストとして、辰巳は「愚兄愚弟」「駕籠や捕物帳（かごやとりものちょう）」に出演。「駕籠や−」では客席降りに歓声が上がる場面もあった。カーテンコールでは「駕籠や−」の殿様の扮装（ふんそう）で「運命の夏」などを