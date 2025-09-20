オリエンタルランドは、東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」を2026年4月15日から2027年3月31日まで開催する。テーマカラーに「ジュビリーブルー」を設定し、ディズニーシー・アクアスフィア周辺やミラコスタ通りなどに装飾を施し、一部エリアで光の演出を行う。夜間はメディテレーニアンハーバーで東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像を投影し、テーマソングに合わせた演出を実施する。エンター