新井監督はチームを立て直すことができなかった（C）産経新聞社広島は9月20日の巨人戦（東京ドーム）に1−3と敗れ、CS進出の可能性が完全に消滅した。0−1の4回に状態のいい中村奨成が横川凱から8号ソロをマークし、同点に追いつくも、直後の4回に森翔平が失点。【動画】最後は小園が左飛に倒れ、ゲームセット、巨人がCS進出を決めた二死満塁から砂川リチャードに痛恨の押し出し四球を与え、勝ち越しを許すと尚も二死満塁の