キャリアハイペースで52号を放った大谷(C)Getty Images果たして、どこまで数字は伸びるのか。大谷翔平（ドジャース）に対する期待と関心が強まっている。現地時間9月19日、本拠地でのジャイアンツ戦で、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者」で先発出場。チームが1点ビハインドで迎えた5回の第3打席に、52号スリーランをマーク。これで今月16日に打ち立てたシーズン記録を「52-50（50本塁打・50奪三振）」とした。【動画】