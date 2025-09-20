今夏に京都サンガF.C.からマインツへ加入した川粼颯太が、０−１で敗れたブンデスリーガ第３節のRBライプツィヒ戦に75分から途中出場し、新天地デビューを飾った。１点追う試合展開で、ボー・ヘンリクセン監督の期待を背負い、ピッチに登場。日本代表MF佐野海舟やドイツ代表MFナディム・アミリと中盤を形成し、チャンスメイクに奔走したが、守備固めをするライプツィヒを前に、なかなかいい形でボールをもらえないまま時