『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。前回に続いて女優・矢野ななか（やの・ななか）さんによる後編。矢野さんは2022年女優デビューし、ドラマや舞台で活動。『週刊ヤングマガジン』のウェブサイト「ヤンマガweb」で初グラビアを披露し、その愛らしさと見事なスタイルで大きな反響を呼んだ。『週刊プレイボーイ』