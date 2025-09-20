今夏サウサンプトンからドイツ・ブンデスリーガのヴェルダー・ブレーメンへと移籍した日本代表DF菅原由勢。まだわずか2試合しか出場していないものの、新天地で急激に評価を高めている。『DAZN』で毎週木曜日に放送されている「内田篤人のFOOTBALL TIME」では、その菅原のプレーを振り返るコーナーも。ゲスト出演していた元日本代表DF坪井慶介は彼について以下のように話し、実はシュートスピードもかなりのものがあると説明した。