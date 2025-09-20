20日午前、熊本市の漁港で釣りをしていた男性が海に転落し、救助されましたが意識不明の重体です。事故があったのは熊本市西区沖新町の漁港です。20日午前11時すぎ、「人が溺れている」と消防に119番通報がありました。警察や消防によりますと、堤防から転落したのは70代の男性で、一緒に釣りをしていた友人が近くにいた人に助けを求め、通報からおよそ10分後に救助されましたが意識不明の状態で病院に搬送されました。警察が詳し