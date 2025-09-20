泊原発3号機の再稼働に関する道主催の住民説明会が泊村を皮切りに始まりました。（２０２５年９月２０日）（水口伸生・道経済部長）「国と北海道電力から住民に直接説明し、質問や意見を伺うためこのような説明会を泊村と後志振興局管内で開催することとした皆様からいただいた質問や意見は全て知事に報告したい」泊村で開かれたのは道が主催する泊原発3号機の再稼働に関する住民説明会です。3号機は国の審査に合格しましたが、再