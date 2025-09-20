◇セ・リーグ阪神1―4DeNA（2025年9月20日甲子園）大山が初対戦のルーキー竹田から意地の一発を放った。6回まで2安打に封じられていた相手から、内角146キロの直球を左翼席に運んだ。打球速度168キロ、角度29度、飛距離126メートルの文句なしの11号ソロだった。「残り試合も少ないですし、まだ先があるので、そういう意味では1試合1試合大事にしていきたい。個人としてもチームとしても、いいところもあると思うし、反省