ペアフリー演技する長岡柚奈（上）、森口澄士組＝北京（共同）【北京共同】フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選第2日は20日、北京で行われ、ペアの長岡柚奈、森口澄士組が合計178.66点で3位に入り、今大会で3枠与えられる国・地域別出場枠を獲得した。ショートプログラム（SP）4位で迎えたフリーは3位と巻き返した。日本は3月の世界選手権で三浦璃来、木原龍一組が優勝して1枠を得ており、2組出場は史上