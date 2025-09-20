◇高校野球秋季兵庫県大会2回戦報徳学園6―1滝川二（2025年9月20日明石トーカロ）兵庫県大会は20日に2回戦が行われ、報徳学園が滝川二を6―1で制して3回戦に進んだ。1メートル88の長身で最速146キロを誇る背番号20右腕・江藤達成（2年）は、6―1の8回から2番手で救援。2回を被安打1、無失点に抑えて試合を締めた。「地区大会の時は投球フォームがバラバラで安定していなかった。今日は自分の投球ができたかなと思いま