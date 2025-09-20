陸上の世界選手権東京大会は２０日、男子２０キロ競歩が東京・国立競技場周辺の周回コースで行われ、初出場の吉川絢斗（サンベルクス）が１時間１９分４６秒で７位入賞を果たした。３５キロとのダブル出場の丸尾知司（愛知製鋼）は１時間２０分０９秒で９位。世界記録保持者の山西利和（愛知製鋼）は１時間２２分３９秒で２８位だった。優勝は今大会３５キロで銀メダルのカイオ・ボンフィム（ブラジル）。２４歳の新鋭は度胸が