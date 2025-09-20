ホームホスピスなどの活動を行う熊本市の「NPO法人老いと病いの文化研究所われもこう」に、日本生命財団から助成金が贈られました。「われもこう」は、ホームホスピスの活動のほか「暮らしの保健室まる」を運営し、週に3回、保健師や介護士を常駐させて高齢者や障がい者、介護する家族の相談を受ける活動を行っています。助成額は2年で380万円になるということです。