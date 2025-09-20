■東京2025世界陸上男子20km競歩（20日、国立競技場ほか）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手男子20km競歩では世界記録保持者の山西利和（29、愛知製鋼）が出場し、1時間22分39秒の28位でフィニッシュ。世界陸上で自身3個目の金メダルを狙うも叶わなかった。レース後「前半、比較的注意も少なくて、いけるかなと思ったんですけどそれが結果的には慢心に繋がってしまったかなという感じです」と振り返った山