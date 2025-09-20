フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪最終予選２日目（２０日、中国・国家体育館）、男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場したピョートル・グメンニク（ロシア）が９３・８０点で首位発進を決めた。冒頭の４回転フリップ―３回転トーループを着氷させると、２本目の４回転サルコーも着氷。ともにＧＯＥ（出来栄え）で１点台後半をマークするなど、ハイレベルな演技を披露した。