巨人が２０日の広島戦（東京ドーム）に３―１で勝利し連勝。２年連続のＣＳ出場が確定した。まずは先発の横川が５回７５球を投じて３安打１失点とゲームメーク。打線は２回に岡本が２戦連発となる１４号先制ソロを放つと、１―１の４回には二死満塁からリチャードの押し出し四球、続く浦田から適時打が飛び出し２点を勝ち越した。その後は救援陣が田中瑛―中川―船迫―大勢―マルティネスと盤石の布陣で繋ぎリードを守り切る