ソフトバンクは２０日のオリックス戦（みずほペイペイ）に４―５で敗れ、連勝は５でストップした。終盤の好機を活かしきれなかった。同点の８回、打線は相手のペルドモから無死満塁の絶好機を作ると、相手ベンチは投手を山崎にスイッチ。すると、海野が空振り三振、代打の野村が浅い中飛、周東が見逃し三振に倒れ、得点を奪うことができなかった。流れを引き寄せられなかったホークスは９回に杉山が３四死球と制球を乱し、広