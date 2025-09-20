将棋の藤井聡太七冠が9月20日、小中学生を対象とした将棋大会で、子供たちに指導対局を行いました。本丸御殿で開催された「名古屋城こども王位戦」。8月の予選を勝ち抜き、この日行われた決勝大会で優勝に輝いた小学1年生から中学3年生までの9人を相手に、藤井聡太七冠が指導対局を行いました。子供たちは憧れの藤井七冠との対局に緊張した様子を見せながらも、真剣な眼差しで盤面に向かい、対局後はアドバイスをもらってい