【モデルプレス＝2025/09/20】女優の原日出子が20日、自身のInstagramを更新。手作りのアクアパッツァを公開し、話題を呼んでいる。【写真】原日出子「お店みたい」と話題の手作りアクアパッツァ◆原日出子、手作りアクアパッツァを公開原は「今夜はお一人様」とつづり、「天然真鯛の切り身でアクアパッツァにしてみました」と手料理の写真を公開。「飲みたいワインをお料理に使うのが私流」と料理のこだわりを明かし、「リーズナ